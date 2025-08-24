fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/08/2025 às 8:22
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (25), às 22h45, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Nosso Sonho.

Ficha Técnica:

Nosso Sonho
Título Original: Nosso Sonho
País de Origem: Brasil
Ano de Produção: 2023
Diretor: Eduardo Albergaria Elenco: Lucas Penteado, Juan Paiva, Tatiana Tiburcio, Nando Cunha, Lellê, Clara Moneke, Antônio Pitanga, Isabela Garcia.
Classe: Drama, Biográfico

Sinopse:

Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk nacional em todos os tempos e ícone máximo do gênero na música popular brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um longa-metragem musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de muito humor, surpresas e redenção.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags