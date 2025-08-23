fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/08/2025 às 8:08
Neste domingo (24), às 23 horas, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Argentina, 1985.

Ficha Técnica:

Argentina, 1985
Título Original: Argentina, 1985
País de Origem: Argentina, americana, inglesa
Ano de Produção: 2025
Diretor: Santiago Mitre
Elenco: Ricardo Darín, Alejandra Flechner, Peter Lanzani, Paula Ransenberg, Gabriel Fernández
Classe: Biografia História

Sinopse:

Inspirado na história real dos promotores Julio e Luis que ousam processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina.

