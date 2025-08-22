Trailer da 2ª temporada de The Pitt traz pistas sobre o retorno de Dr. Langdon
A HBO Max revelou nesta quinta-feira (21) o primeiro trailer da aguardada segunda temporada de The Pitt, série médica que conquistou público e crítica em 2025. O vídeo antecipa o clima tenso do próximo plantão, conduzido pelo experiente Dr. Robby, vivido por Noah Wyle, que retorna ao gênero quase três décadas após marcar a TV em E.R. – Plantão Médico.
Criada por R. Scott Gemmill e com John Wells como produtor executivo, a série mantém o formato que a destacou: cada temporada acompanha um plantão completo, enquanto cada episódio se desenrola em tempo real. Na nova fase, a história se passa durante um plantão de 15 horas no Dia da Independência dos EUA, prometendo unir o ritmo frenético das emergências médicas ao caos das celebrações de 4 de julho.
O elenco fixo conta novamente com Patrick Ball, Katherine LaNasa, Isa Briones, Shawn Hatosy, Taylor Cranston, Fiona Dourif, Shabana Azeez, Supriya Ganesh, Jalen Thomas Brooks e Gerran Howell. Uma das principais mudanças é a saída de Tracy Ifeachor, enquanto novos rostos chegam para reforçar a trama, como Sepideh Moafi, Charles Baker (Breaking Bad), Irene Choi (Insatiable), Laëtitia Hollard e Lucas Iverson.
Entre os conflitos que retornam à tela, está a volta do Dr. Langdon (Patrick Ball), que foi flagrado desviando medicamentos na primeira temporada e agora lida com as consequências de seus atos.
A primeira temporada de The Pitt está disponível no HBO Max, enquanto a segunda estreia em janeiro de 2026, ainda sem data definida.