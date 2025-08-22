Suspense psicológico espanhol desafia percepção na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
O filme As Linhas Tortas de Deus, disponível na Netflix, é um suspense psicológico espanhol que explora os limites da percepção e da realidade. A trama acompanha Alice Gould, uma detetive particular que se interna em um hospital psiquiátrico fingindo sofrer de paranoia para investigar a morte de um paciente.
Dirigido por Oriol Paulo, o longa é uma adaptação do romance homônimo de Torcuato Luca de Tena. Com uma narrativa envolvente, o filme mantém o espectador em constante dúvida sobre a sanidade da protagonista e a veracidade dos acontecimentos.
A atuação de Bárbara Lennie como Alice é destaque, transmitindo a complexidade emocional de sua personagem. A ambientação no hospital psiquiátrico dos anos 1970 contribui para a atmosfera tensa e claustrofóbica da história.
Com críticas positivas, As Linhas Tortas de Deus é uma opção recomendada para os fãs de thrillers psicológicos que apreciam tramas inteligentes e repletas de reviravoltas.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br