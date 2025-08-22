Prime Video lança novo trailer de A Lista Terminal: Lobo Negro e revela detalhes da trama
Clique aqui e escute a matéria
O Prime Video divulgou o mais recente trailer de A Lista Terminal: Lobo Negro, derivado da série estrelada por Chris Pratt. A prévia apresenta uma atmosfera ainda mais sombria e intensa, destacando a jornada de Ben Edwards, personagem de Taylor Kitsch, que ganha agora um protagonismo inédito. Além de Kitsch, o elenco também conta com nomes de peso como Tom Hopper e o próprio Pratt.
Ambientada cinco anos antes dos eventos da série original, a produção mergulha no universo da espionagem e mostra a transição de Edwards, que passa de agente da Marinha a operador paramilitar da CIA. A narrativa promete explorar o lado obscuro da guerra, expondo não apenas a violência e os bastidores das operações, mas também o alto custo humano envolvido nesse cenário.
A minissérie foi co-criada por Jack Carr, autor do best-seller que inspirou A Lista Terminal, em parceria com David DiGilio, showrunner da primeira temporada. O projeto mantém o tom realista que marcou o início da franquia, reforçando a conexão com veteranos militares e consultores especializados para trazer autenticidade às cenas.
Disponível no catálogo do Prime Video, a primeira temporada de A Lista Terminal acompanha o personagem de Chris Pratt em uma busca por respostas após uma emboscada devastar sua equipe. Agora, com Lobo Negro, a plataforma amplia esse universo e entrega um novo arco narrativo. A estreia acontece em 27 de agosto, com episódios lançados semanalmente até 17 de setembro.