Livro O Tigre e o Dragão vai ganhar adaptação em série no Prime Video
O universo de O Tigre e o Dragão vai ganhar uma nova vida nas telas, agora em formato de série. De acordo com informações da Variety, o Prime Video está desenvolvendo uma adaptação baseada no romance clássico de Wang Dulu, que ficou mundialmente conhecido após a aclamada versão cinematográfica de 2000, dirigida por Ang Lee e estrelada por Michelle Yeoh, Zhang Ziyi e Chow Yun-fat.
A nova produção promete mergulhar novamente no mundo de guerreiros lendários, dilemas morais e romances proibidos. A história acompanhará Shu Lien e Mu Bai, dois combatentes que vivem entre o peso da tradição e os ventos da mudança — enquanto enfrentam o próprio destino e uma atração que desafia as regras de seu mundo.
O roteiro está nas mãos de Jason Ning, que também assume a produção executiva. Ronald D. Moore e Maril Davis, da Tall Ship Productions, também fazem parte do time de produtores, ao lado de nomes como Roy Lee (Vertigo Entertainment), Johnny Levin e representantes da Wang Dulu Estate. A Sony Pictures Television estará à frente da produção em parceria com a Amazon Studios.
Ainda sem elenco confirmado ou data de estreia, a série promete unir ação coreografada com elementos dramáticos profundos, trazendo uma nova abordagem para a história que já encantou plateias no cinema.
A adaptação reforça o interesse das plataformas de streaming por narrativas orientais épicas e deve atrair tanto fãs do longa quanto novos públicos interessados em aventuras marcadas por beleza visual e conflitos emocionais.
