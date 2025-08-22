Isabelle Drummond volta às novelas como uma vilã mimada em Coração Acelerado
O retorno de Isabelle Drummond às novelas, será em grande estilo. A atriz dará vida a Naiane Sampaio Amaral, uma das principais personagens de Coração Acelerado, próxima novela das sete da TV Globo, e promete surpreender o público com o destino da personagem.
Isabelle viverá uma jovem influenciadora mimada, criada em berço de outro, que fará de tudo para conquistar a fama e o engajamento nas redes sociais.
Sua corrida pela fama vai desandar quando ela inventar um namoro fake com João Raul (Filipe Bragança). O mocinho da história vai se apaixonar por Agrado Garcia (Isadora Cruz) e Naiane, se tornará a corna do ano na internet.
A relação dos dois começará como uma jogada de marketing das duas equipes, mas a influenciadora acabará se apaixonado pelo mocinho da história. Enquanto a vilãzinha fará de tudo para agradar o amado, João Raul começará a repensar a vida e se apaixonará por Agrado, despertando a fúria da vilã de Isabelle Drummond.
