Globoplay Novelas exibe novela turca após audiência desabar
A Globoplay Novelas, que desde que mudou de nome viu sua audiência ruir, vai apostar em novelas turcas, o novo fenômeno do país. Dolunay é o título escolhido para substituir a mexicana O Amor Invencível, em setembro.
Conforme o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a novela estreia dia 1º de setembro, com 17 episódios disponibilizados na plataforma de streaming do Globoplay inicialmente. A cada segunda-feira, vão ser disponibilizados mais 16 capítulos da trama.
Em relação ao Globoplay Novelas, a estreia da trama, protagonizada por Can Yaman, só acontece dia 10 de setembro. Com apresentação de segunda a sábado, a partir das 20h55. Além disso, a obra vai ganhar mais três horários de reapresentação.
Desde que trocou o nome Viva para o Globoplay Novelas e migrou os programas humorísticos para o Multishow, a Globo tem visto o seu canal fechado desabar na audiência. Nem mesmo as reprises anunciadas nas redes sociais têm despertado interesse do público, como a divulgação de Hipertensão.
