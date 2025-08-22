Disney+ prepara nova série dos Power Rangers
Após a tentativa de reviver os Power Rangers no filme de 2017, que teve uma arrecadação abaixo das expectativas, a franquia está prestes a ganhar uma nova série.
A Hasbro, que detém os direitos desde 2018, está se unindo à 20th Century TV para levar os heróis para o Disney+. De acordo com o The Wrap, os criadores de Percy Jackson e os Olimpianos, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, estão em fase de negociação para comandar e produzir o projeto.
A série, que existe há mais de três décadas, atravessou gerações e continua a se expandir com novas adaptações e produtos. Originalmente baseada no universo japonês Super Sentai, a produção já passou por diferentes mãos, desde a Saban até a Disney e, mais recentemente, a Hasbro.
Agora, a expectativa é de que a nova versão seja uma reinvenção que, além de cativar novos fãs, também homenageie aqueles que acompanharam a jornada dos Power Rangers ao longo dos anos.
Com a promessa de manter a essência da franquia, a série será uma fusão de nostalgia e inovação, preparando os Rangers para encarar desafios inéditos em uma nova era.
