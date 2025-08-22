Começa a guerra entre Globo e CazéTV para transmitir Superliga de vôlei
A Globo resolveu entrar em guerra com a CazéTV pela Superliga de Vôlei masculina e feminina. A intenção da emissora é exibir as partidas no novo canal do YouTube, GE TV.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora carioca está empolgada para transmitir dois jogos por rodada no GE TV, uma extensão da transmissão do canal fechado da SportTV.
Em relação à concorrente, a CazéTV tem uma proposta bastante parecida. Prometeu a exibição total dos quatro jogos, tanto da Superliga masculina quanto da feminina. Mais humilde, o canal não almeja a exclusividade. Contudo, a Globo não abre mão de tomar o torneio para si.
Para o GETV, a Globo está planejando conseguir contrato para transmitir a Libertadores entre 2027 e 2030. No radar também, Copa Sul-Americana também.
