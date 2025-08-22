Após comover Ana Maria Braga, Luiz Lira vence o Chef de Alto Nível

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luiz Lira, cozinheiro, é o grande vencedor do Chef de Alto Nível, que aconteceu na última quinta-feira (21), ao vivo na Globo. Ele levou para casa uma quantia de R$ 500 mil e deixou seus concorrentes comendo poeira, como foi o caso de Allan Mamede e Arika Messa.

Para quem não lembra, no início do reality show, o cozinheiro comoveu Ana Maria Braga. Ele se apresentou como o neto de Quitéria, uma atinga ajudante da apresentadora, na época do programa Note e Anote, na Record.

“A gente tem uma culinária tão rica. Tive um mentor lá fora que falou: ‘o grande futuro está no seu país’. Quando ele falou isso, eu me arrepiei inteiro. Estou aqui hoje para buscar isso. Quero despertar isso nas pessoas. É um papel fundamental ser um mensageiro da gastronomia brasileira. Esse é o meu papel”, disse em entrevista ao Gshow.

Sem rodeios, Luiz Lira revelou o que pretende fazer com o prêmio. “Meu primeiro objetivo é ter meu teto. Quero terminar minha casa, porque hoje moro de aluguel, e o orçamento está bem apertado. […] Mas, depois tenho outros projetos que quero fazer com a gastronomia”, disse.