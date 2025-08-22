Após comover Ana Maria Braga, Luiz Lira vence o Chef de Alto Nível
Luiz Lira, cozinheiro, é o grande vencedor do Chef de Alto Nível, que aconteceu na última quinta-feira (21), ao vivo na Globo. Ele levou para casa uma quantia de R$ 500 mil e deixou seus concorrentes comendo poeira, como foi o caso de Allan Mamede e Arika Messa.
Para quem não lembra, no início do reality show, o cozinheiro comoveu Ana Maria Braga. Ele se apresentou como o neto de Quitéria, uma atinga ajudante da apresentadora, na época do programa Note e Anote, na Record.
“A gente tem uma culinária tão rica. Tive um mentor lá fora que falou: ‘o grande futuro está no seu país’. Quando ele falou isso, eu me arrepiei inteiro. Estou aqui hoje para buscar isso. Quero despertar isso nas pessoas. É um papel fundamental ser um mensageiro da gastronomia brasileira. Esse é o meu papel”, disse em entrevista ao Gshow.
Sem rodeios, Luiz Lira revelou o que pretende fazer com o prêmio. “Meu primeiro objetivo é ter meu teto. Quero terminar minha casa, porque hoje moro de aluguel, e o orçamento está bem apertado. […] Mas, depois tenho outros projetos que quero fazer com a gastronomia”, disse.