Netflix divulga primeiro trailer de Black Rabbit e expõe tensão entre irmãos vividos por Jude Law e Jason Bateman

A Netflix divulgou o primeiro trailer de Black Rabbit, minissérie que promete misturar drama e tensão familiar no coração de Nova York. A produção é estrelada por Jude Law e Jason Bateman, que também atua como produtor executivo. A estreia mundial está marcada para 18 de setembro de 2025.

Na trama, Jude Law interpreta o dono do restaurante mais badalado da cidade. Sua vida muda quando decide permitir o retorno do irmão problemático, vivido por Jason Bateman, aos negócios da família. A decisão desencadeia uma série de conflitos que colocam em risco não apenas a reputação do restaurante, mas também os laços de sangue que os unem.

Criada por Zach Baylin (roteirista de Creed III) e Kate Susman, a série conta ainda com nomes como Chris Coy, Troy Kotsur, Abbey Lee, Odessa Young e Robin de Jesús. Além dos protagonistas, a equipe de produção executiva reúne Baylin e Susman pela Youngblood Pictures, Bateman, Michael Costigan e Roxie Rodriguez pela Aggregate Films, Law e Ben Jackson pela Riff Raff Entertainment, além de Brian Kavanaugh-Jones (Automatik) e outros nomes da indústria.

Black Rabbit chega como uma das grandes apostas da Netflix para o segundo semestre, unindo o prestígio de Jude Law, o talento multifacetado de Jason Bateman e uma trama envolvente que promete prender o público do início ao fim.