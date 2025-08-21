fechar
Imagens inéditas revelam o que vem por aí na 2ª temporada de The Pitt

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 15:31
Imagens inéditas revelam o que vem por aí na 2ª temporada de The Pitt

A expectativa só aumenta! A segunda temporada de The Pitt está prevista para estrear em janeiro de 2026. O novo ano da série médica retoma a história dez meses após o final da primeira temporada, marcando também o retorno do Dr. Frank Langdon em seu primeiro dia de trabalho depois de completar a reabilitação.

As primeiras imagens oficiais foram reveladas pelo Entertainment Weekly, dando um gostinho do que vem por aí. Segundo a publicação, a trama promete mergulhar em novos dilemas médicos e pessoais, trazendo ainda mais intensidade para os corredores do hospital.

O Deadline confirmou a entrada de quatro nomes no elenco: Charles Baker (Breaking Bad, The Blacklist), que interpretará Troy, um paciente do centro médico; Irene Choi (Insatiable, Truth Be Told), no papel da estudante Joy; Laëtitia Hollard (Trauma, Or Monsters All), como a enfermeira recém-formada Emma; e Lucas Iverson (Frankenstein, da Shakespeare Theatre Co.), que dará vida a James, estudante do quarto ano de medicina. As descrições ainda podem sofrer alterações até a estreia.

Enquanto o público aguarda os novos episódios, a primeira temporada de The Pitt continua disponível na HBO Max, permitindo que os fãs revivam cada detalhe antes da chegada do aguardado segundo capítulo dessa intensa história.

2ª temporada The Pitt (Foto: Warrick Page/MAX/Entertainment Weekly)
2ª temporada The Pitt (Foto: Warrick Page/MAX/Entertainment Weekly)
2ª temporada The Pitt (Foto: Warrick Page/MAX/Entertainment Weekly)

