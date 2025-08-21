Imagens inéditas revelam o que vem por aí na 2ª temporada de The Pitt
A expectativa só aumenta! A segunda temporada de The Pitt está prevista para estrear em janeiro de 2026. O novo ano da série médica retoma a história dez meses após o final da primeira temporada, marcando também o retorno do Dr. Frank Langdon em seu primeiro dia de trabalho depois de completar a reabilitação.
As primeiras imagens oficiais foram reveladas pelo Entertainment Weekly, dando um gostinho do que vem por aí. Segundo a publicação, a trama promete mergulhar em novos dilemas médicos e pessoais, trazendo ainda mais intensidade para os corredores do hospital.
O Deadline confirmou a entrada de quatro nomes no elenco: Charles Baker (Breaking Bad, The Blacklist), que interpretará Troy, um paciente do centro médico; Irene Choi (Insatiable, Truth Be Told), no papel da estudante Joy; Laëtitia Hollard (Trauma, Or Monsters All), como a enfermeira recém-formada Emma; e Lucas Iverson (Frankenstein, da Shakespeare Theatre Co.), que dará vida a James, estudante do quarto ano de medicina. As descrições ainda podem sofrer alterações até a estreia.
Enquanto o público aguarda os novos episódios, a primeira temporada de The Pitt continua disponível na HBO Max, permitindo que os fãs revivam cada detalhe antes da chegada do aguardado segundo capítulo dessa intensa história.
