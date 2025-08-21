fechar
Casos de Família tem episódio de agressão e assusta Christina Rocha

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 16:38
O programa Casos de Família, do SBT, voltou repleto de baixaria e até episódio de agressão, como aconteceu na última quarta-feira (20). O programa trouxe o ex-casal Jasmin e Gabriel. Contudo, ele não aceita o fim do relacionamento.

O jovem, segundo a apresentadora Christina Rocha, chegou a afirmar que “arrebentaria” Jasmin, se ela aparecesse com outro homem durante a atração. Durante as gravações, Gabriel o tempo todo afirmava que a moça iria voltar pra ele.

Contudo, o clima ficou extremamente pesado quando Gabriel foi detonado por um homem na plateia, que mostrou repúdio pelo comportamento do jovem. Descontrolado, o rapaz começou a bater boca com o desconhecido, quando foi interrompido por Jasmin. Nesse momento, ele empurrou a sua ex pelo pescoço. Não demorou para os seguranças do programa controlarem a situação.

“Seu covarde! Não vai bater em mulher aqui!”, disse Chistina Rocha. O programa tem chamado atenção pela quantidade de barracos, que quase se desenrolam em brigas físicas.

