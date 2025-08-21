Bailarina: o universo de John Wick se expande com protagonismo feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível no Prime Video, Bailarina – Do Universo de John Wick surge como um dos spin-offs mais aguardados da franquia que redefiniu o gênero de ação nos últimos anos. A produção mantém a atmosfera sombria e a estética de violência estilizada já conhecidas pelos fãs, mas apresenta uma nova perspectiva ao colocar no centro da narrativa uma personagem feminina em busca de vingança e redenção.

A trama acompanha Rooney, interpretada por Ana de Armas, uma jovem treinada desde cedo em uma academia de assassinos. Após ter sua família brutalmente assassinada, ela decide usar suas habilidades para caçar os responsáveis e enfrentar uma rede de criminosos ligada ao mesmo universo que moldou a trajetória de John Wick. A história costura elementos familiares da franquia, como a presença do Continental e das rígidas regras do submundo, ao mesmo tempo em que introduz novos cenários e personagens.

A direção aposta em sequências de ação coreografadas com precisão, em que a dança e o combate se confundem, criando uma identidade própria para a protagonista. A presença de Keanu Reeves, em participação especial, reforça a conexão direta com a saga principal, mas sem ofuscar o protagonismo da nova personagem. Além disso, o elenco de apoio traz nomes de peso, como Anjelica Huston e Ian McShane, ampliando a densidade narrativa e garantindo continuidade ao universo expandido.

Mais do que uma derivação, Bailarina se consolida como um passo importante para a longevidade da franquia. O filme mantém o equilíbrio entre estilo visual e intensidade dramática, ao mesmo tempo em que aborda temas como lealdade, perda e a busca por identidade. Para os fãs de John Wick, a obra oferece novas camadas ao já complexo submundo dos assassinos de aluguel, provando que esse universo ainda tem muito a ser explorado.

