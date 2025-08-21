Ana Paula Renault dá detalhes de conflito com a Band sobre Melhor da Tarde: ‘Sou jornalista’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Paula Renault, apresentadora, não apareceu no Melhor da Tarde, na Band, na última terça-feira (19), e levantou polêmicas nas redes sociais. Contudo, verdade acabou vindo à tona: a loira não tem contrato com a emissora.

Tanto Ana Paula, como Fernanda Bande, não têm contrato com a Band. No caso da loira, ela não recebeu pelos inúmeros testes que a atração passou nos últimos dias, nem pela sua participação na última segunda-feira (18). Apesar da polêmica, a apresentadora mostrou gratidão a Leo Dias.

“Eu sentei com o Kaká Marques (diretor de entretenimento da Band) depois dos testes e a gente não chegou em um denominador comum. Eu disse que participaria da estreia, pelo carinho que tenho com o projeto, pela gratidão com o Leo Dias que indicou meu nome”, disse Ana Paula, em uma entrevista para a coluna Outro Canal, do site F5.

Ana Paula Renault frisou ser jornalista formada e, como tal, precisa ser remunerada pelo seu trabalho. “Agora, eu só volto a partir do momento em que tiver um contrato na mesa definido. Eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu não rentabilizo com minha imagem. Não faz sentido para mim ficar participando como convidada especial sem receber. Eu preciso receber pelo meu trabalho. Vamos ver, né? Se der certo, vou entrar no time com orgulho”, esclareceu.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br