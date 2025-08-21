Ana Paula Renault dá detalhes de conflito com a Band sobre Melhor da Tarde: ‘Sou jornalista’
Ana Paula Renault, apresentadora, não apareceu no Melhor da Tarde, na Band, na última terça-feira (19), e levantou polêmicas nas redes sociais. Contudo, verdade acabou vindo à tona: a loira não tem contrato com a emissora.
Tanto Ana Paula, como Fernanda Bande, não têm contrato com a Band. No caso da loira, ela não recebeu pelos inúmeros testes que a atração passou nos últimos dias, nem pela sua participação na última segunda-feira (18). Apesar da polêmica, a apresentadora mostrou gratidão a Leo Dias.
“Eu sentei com o Kaká Marques (diretor de entretenimento da Band) depois dos testes e a gente não chegou em um denominador comum. Eu disse que participaria da estreia, pelo carinho que tenho com o projeto, pela gratidão com o Leo Dias que indicou meu nome”, disse Ana Paula, em uma entrevista para a coluna Outro Canal, do site F5.
Ana Paula Renault frisou ser jornalista formada e, como tal, precisa ser remunerada pelo seu trabalho. “Agora, eu só volto a partir do momento em que tiver um contrato na mesa definido. Eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu não rentabilizo com minha imagem. Não faz sentido para mim ficar participando como convidada especial sem receber. Eu preciso receber pelo meu trabalho. Vamos ver, né? Se der certo, vou entrar no time com orgulho”, esclareceu.
