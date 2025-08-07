fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saiba a lista de famosos corajosos que aceitaram participar do Show do Milhão

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 14:21
Saiba a lista de famosos corajosos que aceitaram participar do Show do Milhão
Saiba a lista de famosos corajosos que aceitaram participar do Show do Milhão - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Patrícia Abravanel, apresentadora do Programa Silvio Santos, vai comandar algumas edições do Show do Milhão somente com famosos. A novidade foi compartilhada pela estrela em seu perfil na rede social.

Os nomes escolhidos para responder às perguntas, que parecem óbvias, mas muitas vezes não são, foram os ex-globais: Maria Clara Gueiros, Nany People, Marcelo Adnet, Monica Iozzi e Hélio De La Peña. Os demais são formados por Blogueirinha, Falcão, Danilo Gentili e até Ratinho.

Na bancada dos universitários, ou seja, a galera que ajuda os participantes, foram convocados a cantora Luiza Possi, Rebeca Abravanel e até Luiz Bacci. “Não tem colher de chá, aqui os artistas vieram para jogar e preparados para o caso de virar meme na internet. Amei que esse elenco topou o desafio”, vibrou Patricia.

O prêmio de 1 milhão de reais será mantido, prometendo causar muitas risadas e virilizações na web. Patrícia Abravanel tem dominado a audiência aos domingos, permanecendo com folga na vice-liderança e, muitas vezes, cutucando a Globo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Apresentador do Balanço Geral é demitido após 3 anos
Balanço Geral

Apresentador do Balanço Geral é demitido após 3 anos
Transformações à vista: veja quais signos vão mudar de rumo em breve
Signos

Transformações à vista: veja quais signos vão mudar de rumo em breve

Compartilhe

Tags