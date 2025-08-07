Marisa Orth relembra passagem polêmica no BBB: “Foi uma coisa fracassada”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Marisa Orth, atriz, na última quarta-feira (6), no programa Sem Censura, confessou que foi “decepcionante” sua participação no comando da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2001. Ela confessou que foi um erro em sua carreira.

“Na verdade, eu tentei apresentar, né? Foi uma coisa fracassada, o maior fracasso. Aprendi a nunca mais fazer um reality de confinamento. Aliás, detesto. Tenho uma aflição, e a vontade que eu tinha na época era de ir lá à noite e soltá-los, libertá-los do programa””, comentou, às gargalhadas.

A atriz também comentou sobre a confusão que formou no primeiro paredão do programa, ao trocar o nome do líder Serginho pelo de Caetano. “Não. Não era um jogo de cartas marcadas. O Sérgio tinha um cabelinho comprido. Achei que Caetano era nome de maluco, de cabelo grande. Troquei os nomes, e foi isso que aconteceu. Tinham 65 milhões de pessoas assistindo, Boninho aprendendo, Bial aprendendo. Todo mundo aprendendo, mas a minha carreira de apresentadora acabou ali. Morreu”, comentou.

Marisa Orth, recentemente, participou do especial de 60 anos da Globo. Ela reviveu a personagem Magda, que se tornou icônica no Sai de Baixo. A atriz também vai ser jurada do programa Love & Dance, apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brites.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br