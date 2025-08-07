Marisa Orth relembra passagem polêmica no BBB: “Foi uma coisa fracassada”
Marisa Orth, atriz, na última quarta-feira (6), no programa Sem Censura, confessou que foi “decepcionante” sua participação no comando da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2001. Ela confessou que foi um erro em sua carreira.
“Na verdade, eu tentei apresentar, né? Foi uma coisa fracassada, o maior fracasso. Aprendi a nunca mais fazer um reality de confinamento. Aliás, detesto. Tenho uma aflição, e a vontade que eu tinha na época era de ir lá à noite e soltá-los, libertá-los do programa””, comentou, às gargalhadas.
A atriz também comentou sobre a confusão que formou no primeiro paredão do programa, ao trocar o nome do líder Serginho pelo de Caetano. “Não. Não era um jogo de cartas marcadas. O Sérgio tinha um cabelinho comprido. Achei que Caetano era nome de maluco, de cabelo grande. Troquei os nomes, e foi isso que aconteceu. Tinham 65 milhões de pessoas assistindo, Boninho aprendendo, Bial aprendendo. Todo mundo aprendendo, mas a minha carreira de apresentadora acabou ali. Morreu”, comentou.
Marisa Orth, recentemente, participou do especial de 60 anos da Globo. Ela reviveu a personagem Magda, que se tornou icônica no Sai de Baixo. A atriz também vai ser jurada do programa Love & Dance, apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brites.
