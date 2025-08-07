Decadência? BBB 25 não bomba no Google e passa vexame

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Renata Saldanha, do BBB 25, venceu o reality show global na última terça-feira (22), em uma edição que não empolgou os telespectadores e registrou uma audiência baixa, algo que não combina em um ano em que a Globo completa 60 anos.

Segundo o site F5, com dados obtidos pelo Google Trends, mostram claramente que essa edição não despertou interesse nas pessoas, mesmo com a grande novidade lançada, que foi a entrada de duplas. Além disso, os participantes do BBB 25, em sua maioria, não alcançaram grandes seguidores no Instagram, algo que claramente aconteceu nas edições anteriores.

Da atual edição, apenas Aline Patriarca conseguiu emplacar mais de 2 milhões de seguidores. Renata, que venceu o programa, ainda não ultrapassou a ex-colega de confinamento e também não despertou interesse em buscas no Google. O que não foi o caso de Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa, que despertaram alguma curiosidade.

O BBB 20, 21, 22 e 24 conseguiram bombar no Google. O fenômeno Juliette, as brigas de Arthur Aguiar e Jade Picon, a mudança de apresentador, as polêmicas de Davi Brito, tudo isso gerou buscas constantes no Google e marcaram os programas nos últimos anos. A edição deste ano não chegou perto disso.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br