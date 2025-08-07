Decadência? BBB 25 não bomba no Google e passa vexame
Renata Saldanha, do BBB 25, venceu o reality show global na última terça-feira (22), em uma edição que não empolgou os telespectadores e registrou uma audiência baixa, algo que não combina em um ano em que a Globo completa 60 anos.
Segundo o site F5, com dados obtidos pelo Google Trends, mostram claramente que essa edição não despertou interesse nas pessoas, mesmo com a grande novidade lançada, que foi a entrada de duplas. Além disso, os participantes do BBB 25, em sua maioria, não alcançaram grandes seguidores no Instagram, algo que claramente aconteceu nas edições anteriores.
Da atual edição, apenas Aline Patriarca conseguiu emplacar mais de 2 milhões de seguidores. Renata, que venceu o programa, ainda não ultrapassou a ex-colega de confinamento e também não despertou interesse em buscas no Google. O que não foi o caso de Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa, que despertaram alguma curiosidade.
O BBB 20, 21, 22 e 24 conseguiram bombar no Google. O fenômeno Juliette, as brigas de Arthur Aguiar e Jade Picon, a mudança de apresentador, as polêmicas de Davi Brito, tudo isso gerou buscas constantes no Google e marcaram os programas nos últimos anos. A edição deste ano não chegou perto disso.
