BBB 25: Vinicius abre o coração e se declara bissexual: “Nunca tive coragem de falar”

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 11:51
O início da madrugada rendeu momentos de fortes emoções entre os brothers no BBB 25. Com música e cooler no gramado da casa mais vigiada do Brasil, Vinicius acabou abrindo o coração e fez uma revelação para os colegas de confinamento.

“Eu nunca falei sobre isso aqui, mas…Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e a minha mãe em relação à minha sexualidade”, disse ele.

O brother então acabou revelando que é bissexual e que nunca teve coragem de falar isso abertamente. Vinicius então acabou acolhido por Guilherme, Delma e Vitória Strada.

“Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção”, desabafou.

