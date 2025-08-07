BBB 25 sai de cena na TV Globo com audiência preocupante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O BBB 25 chegou ao fim na TV Globo, e deixou marcas importantes na história do principal reality show do país. A produção foi a única temporada que não ultrapassou a barreira dos 20 pontos na Grande São Paulo ao longo dos seus 100 dias de exibição.

Para piorar ainda mais a situação do programa, a final do BBB registrou uma queda de cerca de 20% em relação a 2024.

O Notícias da TV divulgou um levantamento nos últimos dias, informando que o BBB 25, que coroou Renata Saldanha como campeã, saiu de cena com 16,1 pontos na Grande São Paulo. A audiência da temporada por 20,3% menor que o BBB 24, que teve 20,2 de média geral.

Em relação ao BBB 21, uma das temporadas de maior sucesso do reality, com Juliette Freire como campeã, a queda é ainda mais acentuada, cerca de 42%, em uma diferença gigantesca de 12,2 pontos entre as duas edições.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br