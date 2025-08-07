BBB 25 sai de cena na TV Globo com audiência preocupante
Clique aqui e escute a matéria
O BBB 25 chegou ao fim na TV Globo, e deixou marcas importantes na história do principal reality show do país. A produção foi a única temporada que não ultrapassou a barreira dos 20 pontos na Grande São Paulo ao longo dos seus 100 dias de exibição.
Para piorar ainda mais a situação do programa, a final do BBB registrou uma queda de cerca de 20% em relação a 2024.
O Notícias da TV divulgou um levantamento nos últimos dias, informando que o BBB 25, que coroou Renata Saldanha como campeã, saiu de cena com 16,1 pontos na Grande São Paulo. A audiência da temporada por 20,3% menor que o BBB 24, que teve 20,2 de média geral.
Em relação ao BBB 21, uma das temporadas de maior sucesso do reality, com Juliette Freire como campeã, a queda é ainda mais acentuada, cerca de 42%, em uma diferença gigantesca de 12,2 pontos entre as duas edições.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br