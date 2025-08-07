BBB 25: Renata é a grande campeã com 51% dos votos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A noite de terça-feira(22), foi repleta de fortes e intensas emoções no BBB 25. Com uma final preparada para exaltar o jubileu de prata do programa no Brasil, o reality relembrou seus grandes momentos e campeões ao longo de 25 edições.

No gramado, a produção reuniu familiares e o elenco completo da temporada, revivendo momentos marcantes da edição.

A festa da final ainda contou com shows de Projota, Arthur Aguiar, Naiara Azevedo, Gabi Martins, Israel e Rodolffo, Fiuk, Wanessa Camargo e muitos outros.

Ao fim da festa, Tadeu Schmidt anunciou que Renata era a campeã da edição, com pouco mais de 51% dos votos. Guilherme ficou em segundo lugar com 43% e João Pedro em terceiro com 4%.

