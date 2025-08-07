fechar
BBB 25: Maike surpreende e revela que pretende namorar Renata

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 11:51
O clima entre Maike e Renata segue quente dentro do BBB 25! Juntos desde a última festa, os brothers empolgaram os fãs com a pegação durante um momento com drinks no gramado da casa na noite desta quarta-feira(9).

Enquanto escutavam músicas e se divertiam no gramado da casa mais vigiada do Brasil, Maike acabou abrindo o coração e se declarando para Renata.

“Eu gosto muito de você”, disse o brother abraçado com Renata. A sister, não titubeou e respondeu o colega de confinamento: “É recíproco”, disse.

Ao engatarem uma conversa sobre alguns planos após o fim do programa, Maike acabou revelando que pretende namorar com Renata ao deixar o jogo. “Quero namorar contigo”, disse ele, enquanto Renata se afasta.

