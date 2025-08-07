BBB 25: Guilherme defende Joselma e detona Renata durante o Sincerão
Clique aqui e escute a matéria
A reta final do BBB 25 está pegando fogo! E nesta segunda-feira(14), em uma dinâmica do Sincerão, os brothers tiveram que apontar o ponto forte e o ponto fraco dos seus adversários dentro do jogo e as pontuações geraram um grande climão.
O clima pesou entre Guilherme e Renata, após a sister dizer que Joselma não gostaria de estar mais confinada na casa do BBB.
O brother se revoltou e pediu que Renata não aponte mais isso. “Você pode ter certeza que a maioria das vezes que ela fala que quer sair daqui, é porque está passando por um momento de ansiedade e nervosismo”, disse o brother.
E continuou: “Não é porque no interior dela ela quer sair daqui, porque isso aqui é um sonho de todo mundo! Por favor, eu peço que você não toque mais nesse ponto, porque isso não é o que ela quer”, justificou.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br