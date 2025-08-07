fechar
BBB 25: Diego se revolta após nova briga com Maike: “Não quero falar com ele”

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 11:51
O sincerão também promoveu um novo e intenso embate entre Maike e Diego Hypólito dentro do jogo. Os brother, adversários declarados no jogo, voltaram a discutir durante a dinâmica e no quarto, Diego desabafou sobre a situação.

Em conversa com Vitória Strada, o irmão de Daniele criticou as atitudes de Maike em relação a ele ao longo do jogo.

“Hoje, por exemplo, desculpa, eu não estou com a mínima vontade, com a maior sinceridade, não estou com saco para falar com Maike”, desabafou.

E continuou: “Todas as vezes ele utiliza de algum momento de fala minha, em cima das minhas fragilidades, coisas que eu, muitas das vezes não valorizei e não valorizo”, disse o brother, visivelmente incomodado.

