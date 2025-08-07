fechar
BBB 25: Diego opina sobre paredão da semana: “O mais difícil”

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 11:51
O Sincerão da noite desta segunda-feira(14), agitou os ânimos dos brothers na reta final do BBB 25. Os participantes tiveram que apontar os pontos fortes e os pontos fracos dos seus adversários e o clima pesou na sala da casa.

Diego Hypólito, conversou com Guilherme e Vitória sobre a postura de Renata na dinâmica e elogiou o comportamento humilde da colega de confinamento.

Ela foi humilde, ela não tentou diminuir vocês. Ela pontuou o que deveria mesmo ser pontuado! Vocês três falaram o que deveria ser dito, mas isso me honra do que vejo no programa”, disse ele.

E continuou, opinando sobre o paredão. “É obvio que vocês são as minhas preferências! Amanhã vai ser o paredão mais difícil pra mim até o momento”, opinou.

