BBB 25: Delma abraça Renata e sela a paz com a sister: “Não tenho mágoa”

A reta final do BBB 25 segue promovendo fortes emoções. Na noite desta quarta-feira(9), enquanto curtiam um momento com o cooler e músicas no gramado, os brothers aproveitaram para bater um papo sincero sobre o jogo.

Em certo momento, Delma conversou com Renata, sua adversária declarada no reality e revelou que não tem nenhuma mágoa da sister diante dos acontecimentos do jogo.

“Isso aqui é muito importante na nossa vida, a gente não vai conseguir contar sem vocês fazerem parte. Independente de qualquer coisa aqui, sério, obrigada, de verdade”, disse Renata.

“Sempre foi de coração. Não tenho nenhuma mágoa de você, nenhuma mágoa. Desejo tudo de bom na sua vida, do fundo do meu coração. E hoje eu ainda conheci você melhor, esses dias, sem ver só Eva na minha frente. Hoje eu conheci você e o seu coração se abriu pra muitas coisas, meu amor. Aproveita para ser feliz na sua vida”, se declarou Delma.

