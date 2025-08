Manuela Dias guarda segredo em torno do assassino de Odete Roitman, em Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vale Tudo já se aproxima da reta final na TV Globo e Manuela Dias, autora do remake, está tentando manter o mistério em torno do assassino de Odete Roitman, guardado a sete chaves. Se em 1988, Leila, personagem de Cássia Kiss, foi a responsável pelo crime, agora, não existem sinais do próximo assassino da vilã.

Em uma palestra na Casa República, em Paraty, no Rio de Janeiro, a autora contou que tem guardado o segredo até da sua própria filha, Helena, de 9 anos de idade. “Minha filha de nove anos, pediu outro dia, ‘fala só pra mim, mamãe’. E eu: ‘não posso, amor'”, contou.

“Eu acho que vamos precisar gravar uma cinco versões da morte da Odete, editar as cinco e só na hora eu vou pedir para a emissora apertar o botão de qual vai valer. O vazamento de informações ainda punk”, disse ela.

E acrescentou: “É que depois que a Odete morrer, ainda acontecerão muitas outras coisas. Eu vou enganar vocês. Só saibam que eu vou matar. Sou uma serial killer. Eu sou conhecida como roteirista que mata personagens. É uma delícia”, finalizou.

