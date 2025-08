Responsável por mudanças no SBT, Rinaldi Faria tem aval de Daniela Beyruti para ‘mudar o que quiser’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nomeado Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo do SBT, Rinaldi Faria tem conquistado a confiança de Daniela Beyruti e se tornou uma espécie de ‘homem de confiança’ da vice-presidente da emissora paulista.

Visto nos bastidores como um ‘Silvio Santos da nova geração’, o criador dos palhaços Patati e Patatá, que atualmente apresenta o Bom Dia & Cia, é a cabeça pensante por trás das últimas movimentações importantes do canal, todas com aval da filha do dono do baú.

Partiu de Rinaldi Faria as chamadas convidativas de As Filhas da Senhora Garcia, o retorno da Banheira do Gugu, as recentes alfinetadas na concorrência, a contratação de Geraldo Luís, e a volta do jornal Aqui Agora, substituindo o Tá Na Hora.

Além de todas essas movimentações, Rinaldi Faria ainda pretende mexer ainda mais com a programação do SBT, resgatando clássicos como: SBT Repórter, Jornal do SBT e outros programas que marcaram época na emissora.

