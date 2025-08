Programa do João recebe convidados de peso logo na estreia; saiba quem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A grande estreia do Programa do João acontece no próximo sábado, dia 9, no SBT, e o filho de Faustão preparou algumas novidades para a sua chegada na nova emissora. No quesito convidados, o programa de estreia servirá um verdadeiro banquete para o público.

Ocupando a faixa da madrugada, após a exibição do Sabadou com Virgínia, João Silva dará expediente duplo no canal no dia 9. Ele será um dos destaques do programa da influenciadora e na sequência, surgirá no palco do novo programa.

Logo de cara, o Programa do João terá Neymar Jr e o pai do jogador como convidados especiais, em uma conversa franca sobre família e legado.

Além dos dois, o Programa do João do próximo sábado (9), também vai exibir os bastidores do SBT, além de diversos jogos divertidos com convidados especiais como a apresentadora Sônia Abrão, contratada da RedeTV!.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br