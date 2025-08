Cissa Guimarães diz não para Record e fica de fora do Acerte ou Caia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cissa Guimarães, apresentadora do Sem Censura, teve que recusar o convite da Record para participar do programa Acerte ou Caia, comandado por Tom Cavalcante. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Segundo o colunista, a TV Brasil chegou a liberar Cissa para as gravações, porém a atração do apresentador ocorre em São Paulo e a apresentadora trabalha diariamente no Rio de Janeiro, o que acabou impossibilitando.

O game show virou o queridinho da Record aos domingos. A atração tem acumulado médias de 6 a 7 pontos na Grande São Paulo. A emissora chegou a cogitar o retorno do Show do Tom, para pegar a boa fase de Tom Cavalcante na emissora, mas desistiu.

A atração está confirmada para 2026. As gravações da terceira temporada estão bem adiantadas e serão veiculadas até dezembro.

