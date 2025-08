Produtora do filme Parasita vai lançar série totalmente feita com Inteligência Artificial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A CJ ENM, renomada produtora sul-coreana responsável pelo premiado Parasita, acaba de anunciar uma nova empreitada: Cat Biggie, uma série inteiramente produzida com tecnologia de inteligência artificial. O anúncio foi feito durante o evento CJ ENM Culture Talk, realizado nos estúdios da empresa em Sangam, em celebração aos 30 anos da companhia.

Descrita como um projeto inovador, a animação acompanha a história silenciosa e comovente de um gato que desenvolve uma relação paterna com um pintinho. A série estreia em julho e contará com 30 episódios curtos, de dois minutos cada.

O projeto é fruto do trabalho de seis especialistas em IA e marca a estreia da IA Cinematográfica, uma ferramenta desenvolvida pela própria CJ ENM para criar personagens e movimentos em 3D com precisão. Segundo Baek Hyun-jung, chefe de produção de IA, o maior desafio foi dar vida aos movimentos dinâmicos típicos da animação.

“Usamos nossa ferramenta, a IA Cinematográfica, para converter os personagens em dados 3D e treinar o sistema de produção adequadamente. Isso nos permitiu atingir um alto nível de completude no resultado final”, afirmou.

Durante o evento, o diretor de estratégia da empresa, Shin Keun-sup, destacou a ambição da CJ ENM em aplicar a IA em todas as etapas da cadeia de valor — do planejamento ao marketing — com o objetivo de criar novas propriedades intelectuais e revolucionar a indústria de conteúdo coreano. Com Cat Biggie, a produtora se posiciona na vanguarda da transformação tecnológica no entretenimento.

