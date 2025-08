Produtor confirma série inspirada em Um Estranho no Ninho com narrativa inédita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos maiores clássicos do cinema e da literatura americana está prestes a ganhar uma nova adaptação. O livro Um Estranho no Ninho, de Ken Kesey, que já foi transformado no premiado filme de 1975 estrelado por Jack Nicholson, será adaptado como série de TV — agora com foco no personagem Chefe Bromden, que no romance original é o narrador da história.

A informação foi confirmada por Paul Zaentz, produtor e sobrinho do falecido Saul Zaentz, em entrevista ao podcast CK Café. Segundo ele, a série começará sob a perspectiva do Chefe, um paciente do hospital psiquiátrico que finge ser surdo e mudo. “Acabei de assinar um acordo com a viúva de Ken Kesey para desenvolver uma série de TV que faremos sob a perspectiva do Chefe na primeira temporada. Após a primeira temporada, veremos o que acontece com o Chefe depois que ele escapa [do hospital psiquiátrico]”, afirmou Zaentz. A produção ainda está em estágio inicial, sem elenco, roteiristas ou estúdios confirmados.

Essa será a segunda adaptação televisiva autorizada da obra. A primeira foi Ratched (2020), da Netflix, que serviu como prequel centrada na icônica enfermeira da trama. Diferente do filme dirigido por Milos Forman, que prioriza o personagem McMurphy, a nova série pretende se aproximar da visão original do livro — narrado inteiramente pela mente de Bromden.

Além do anúncio, o produtor revelou que o filme de 1975 voltará aos cinemas nos Estados Unidos em comemoração aos seus 50 anos, com sessões especiais em mais de mil salas promovidas pela Fathom Events. Segundo Zaentz, o formato de série oferece espaço para desenvolver personagens com mais profundidade, embora tenha feito ressalvas sobre outras adaptações recentes que não conseguiram superar os filmes originais.

