Em dia de fúria, GloboNews demite o comentarista Mauro Paulino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Mauro Paulino foi demitido da GloboNews na última segunda-feira (4). Ele se juntou a Daniela Lima no time de dispensados pelo canal de notícias.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, ressaltou a nota da emissora.

Mauro se mostrou grato pelos poucos anos em que ficou na emissora, ele encontrou em 2022. “Procurei informar o público sempre ao lado da democracia e frontalmente contra as graves ameaças a sua integridade. Sou grato ao grupo Globo e aos colegas. Sigo apaixonado pela imprensa profissional e pela eterna busca por um país justo e verdadeiramente democrático”, reforçou.

Em 2024, Mauro Paulino ficou afastado por quatro meses do canal de notícias por conta de uma doença, e só retornou no final do ano. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a GloboNews vai passar por uma mudança brusca para celebrar seus 30 anos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br