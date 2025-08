Saiba o verdadeiro motivo da saída de Eliana Cantanhêde da GloboNews

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eliane Cantanhêde, de 73 anos de idade, decidiu deixar a GloboNews após 15 anos de parceria com o canal de notícias da Grupo Globo. Atuando como comentarista do programa Em Pauta, comandando por Marcelo Cosme, a jornalista teve um forte motivo para se despedir do canal.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Eliane Cantanhêde decidiu deixar o conglomerado para reduzir sua jornada de trabalho. Aos 73 anos de idade, a jornalista quer ter uma melhor qualidade de vida daqui para frente.

A saída de Eliane foi uma opção da própria jornalista, mas coincide com um desejo da direção da GloboNews, de renovar seu quadro de funcionários nos próximos meses, já em plena preparação para 2026.3

“Tem hora pra tudo. É difícil decidir parar, mas eu vinha amadurecendo a ideia, voltei inclusive para a psicóloga e acabou sendo uma boa. Trabalhar das 8 da manhã até 10 da noite, apanhar de todo lado na internet…cansei! Tinha que abrir mão de um dos quadro empregos e eu abri”, disse ela ao jornal.

