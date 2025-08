Ator de The Boys revela que fãs ficarão surpresos ou chocados com o final da série

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Antony Starr, o ator que dá vida ao imponente Capitão Pátria em The Boys, deu uma entrevista ao site Collider, onde compartilhou suas expectativas para o final da série, que está se aproximando com sua quinta e última temporada. Embora Starr ainda não tenha assistido ao episódio final, ele teve acesso aos roteiros e ficou impressionado com o que leu.

Em sua declaração, o ator revelou que a imprevisibilidade é uma das marcas registradas da série. “Os roteiros, eu preciso dizer, bem ao estilo The Boys, eu nunca consigo prever as coisas com essa série. Toda vez que eu acho que sei o que vai acontecer, outra coisa acontece. Esses últimos roteiros, eu estou bem avançado, mas ainda não vi o episódio final e o penúltimo, mas eu sei o que acontece”, comentou. Ele ainda destacou que, com base no que leu, os fãs terão uma reação forte. “Eu acho que os fãs vão ficar surpresos ou chocados, dependendo do sistema nervoso, mas muito, muito entretidos“, completou.

Starr também falou sobre o sentimento de despedida da série. Para ele, apesar do carinho imenso pelo personagem e pelo trabalho, é o momento ideal para a trama chegar ao fim.

Ainda não há uma data definida para o lançamento da quinta temporada, mas a Amazon já confirmou que as gravações estão a todo vapor e que o lançamento está previsto para 2026. Embora estejam sendo discutidos possíveis projetos derivados, eles não serão lançados antes da conclusão de The Boys.

Criada por Eric Kripke, The Boys subverte a fórmula tradicional dos super-heróis, explorando uma sociedade onde grandes corporações controlam heróis poderosos dispostos a tudo para manter seu status. A série segue um grupo de civis dispostos a lutar contra essas figuras corruptas.

O elenco inclui grandes nomes como Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, e Jensen Ackles. Todos os episódios de The Boys estão disponíveis no Prime Video, junto com o derivado Gen V, que estreou em 2023.

