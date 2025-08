Saiba quando Bon Appétit, Vossa Majestade estreia na Netflix

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Netflix anunciou na última quarta-feira (23) a data de estreia e divulgou as primeiras imagens de Bon Appétit, Vossa Majestade, seu novo k-drama original que promete misturar romance, comédia e viagem no tempo com um toque de gastronomia.

Na trama, Im Yoon-ah (Sorriso Real) interpreta uma talentosa cozinheira do século XXI que, por um capricho do destino, é transportada para o passado. Lá, ela acaba sendo contratada por um rei rigoroso e perfeccionista — vivido por Lee Chae-min (Intensivão do Amor) — para se tornar a nova chef do palácio real. O contraste entre os hábitos modernos da protagonista e as exigências do rei promete render momentos hilários, tensos e, claro, emocionantes.

As primeiras imagens divulgadas mostram a química entre os protagonistas e os belos figurinos de época, além de um vislumbre das receitas que devem ganhar destaque ao longo da série. Bon Appétit, Vossa Majestade ainda conta com Kang Han-na (Coração Inimigo), Choi Gwi-hwa (Round 6), Oh Eui-sik (Enquanto Você Dormia) e Seo Yi-sook (Papel de Rainha) no elenco de apoio. A direção fica por conta de Chang Tae-yoo, conhecido por sucessos como Meu Amor das Estrelas.

Com estreia marcada para 23 de agosto, o dorama é uma das grandes apostas da Netflix na segunda metade do ano e promete conquistar os fãs de dramas históricos com uma receita irresistível de romance, humor e culinária.

