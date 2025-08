Regressão: investigação sobre memória reprimida em pequena cidade de Minnesota

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O filme Regressão, dirigido e escrito por Alejandro Amenábar, é um thriller psicológico de 106 minutos, produzido em coautoria entre Estados Unidos, Canadá e Espanha. O elenco conta com Ethan Hawke como o detetive Bruce Kenner, Emma Watson como Angela Gray, David Dencik como John Gray e David Thewlis como Dr. Kenneth Raines.

Ambientado em Hoyer, Minnesota, no ano de 1990, o detetive Kenner investiga Angela Gray, que acusa o pai, John, de abuso sexual. John admite o crime, mas afirma não se lembrar de nada. Para aprofundar a investigação, é utilizada a técnica de hipnose regressiva, conduzida pelo psicólogo Raines.

Através das sessões, surgem lembranças de suposta participação de outras pessoas, incluindo o colega policial George Nesbitt. Angela relata, ainda, o envolvimento de um culto satânico com rituais, fotografias e sacrifícios. Conforme a apuração avança, Kenner passa a ter pesadelos e alucinações ligadas aos relatos, e outros membros da família de Angela também entram na mira da polícia.

Mais adiante, torna-se evidente que as memórias evocadas podem ter sido influenciadas pelas próprias sessões terapêuticas. Kenner e Raines concluem que as lembranças podem ter sido implantadas. Angela, por sua vez, admite ter mentido para fugir de sua situação familiar e provocar a prisão do pai.

O filme é ambientado em uma cidade fictícia do interior dos Estados Unidos durante os anos 1990, período marcado pela chamada “satanic panic”, uma onda de histeria coletiva envolvendo acusações de rituais satânicos. A narrativa foca na tensão psicológica e no conflito entre ciência, fé e percepção da verdade, com atmosfera sombria e ritmo introspectivo.

Regressão teve recepção negativa por parte da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, obteve cerca de 14?% de aprovação, e no Metacritic, alcançou uma pontuação de 32 em 100, classificando-se como “geralmente desfavorável”. Críticos destacaram falhas na conclusão da história, inconsistência narrativa e desenvolvimento superficial de personagens.

O filme estreou no Festival de San Sebastián em setembro de 2015 e chegou aos cinemas dos Estados Unidos em outubro do mesmo ano. Com um orçamento estimado em US$ 15 milhões, arrecadou aproximadamente US$ 17,7 milhões em bilheteria global.

