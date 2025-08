Filme é retrato duro e cru da periferia paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O longa brasileiro Contra Todos, dirigido e roteirizado por Roberto Moreira, estreou nos cinemas em novembro de 2004 e é amplamente reconhecido como uma das produções nacionais mais premiadas daquele ano. Com duração de 95 minutos, mistura elementos de drama e policial para narrar conflitos íntimos e sociais em uma periferia urbana.

A trama focaliza o cotidiano de Teodoro (Giulio Lopes), um homem profundamente religioso que vive em um bairro periférico de São Paulo com sua filha adolescente Soninha (Sílvia Lourenço) e sua segunda esposa, Cláudia (Leona Cavalli). Teodoro mantém uma vida dupla como matador de aluguel, enquanto Cláudia e Soninha envolvem-se em relações extraconjugais, revelando mentiras e tensão interna na família.

Ao longo do filme, conflitos entre os personagens se intensificam. Júlio, amigo vizinho de Soninha, é brutalmente assassinado, e Cláudia, abalada, foge de casa. A fragmentação familiar ganha força quando Soninha e Waldomiro (Aílton Graça) aprofundam seu relacionamento com ambiguidade moral.

A produção optou por gravar sem roteiro fixo — o diretor explicava a situação de cada cena e deixava os atores improvisarem diálogos durante os ensaios. As filmagens ocorreram na Zona Leste de São Paulo, com câmera na mão para transmitir realismo e crueza estética, longe de estereótipos clichês da periferia.

Contra Todos desenha um cenário onde violência, traição e decadência moral caminham lado a lado com religiosidade superficial. O bairro retratado se torna palco de instabilidade social, desesperança e violência cotidiana. A narrativa destaca a hipocrisia social e a fragilidade das relações, sem buscar redenção para seus personagens.

O filme recebeu o prêmio de Melhor Filme e Melhor Atriz (Sílvia Lourenço) no Festival do Rio de 2004. Também conquistou prêmios no Festival Internacional de Hong Kong, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Cine PE e outras premiações nacionais e internacionais. Foi uma das produções brasileiras mais premiadas daquele ano.

