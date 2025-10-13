Horário Vale Tudo hoje (13/10): Celina se sacrifica por Heleninha!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vale Tudo" entra em sua reta final! Com o assassino de Odete ainda à solta, a investigação da polícia continua e Celina surpreende a todos.

Clique aqui e escute a matéria

Chegou a hora da semana decisiva em "Vale Tudo"!

No capítulo desta segunda-feira (13/10), é esperada uma nova reviravolta: para salvar Heleninha (Paolla Oliveira) da polícia, Celina (Malu Galli) deve assumir a autoria do assassinato de Odete (Deborah Bloch). Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (13/10)

Flashback entre Odete e Heleninha reacende o mistério de sua morte. Maria de Fátima trabalha como atendente de padaria, e é impaciente com clientes. Olavo diz a Fátima que acreditava que ela não fosse aguentar um dia de trabalho. Cesar e Olavo jogam videogame no hotel. Marco Aurélio se movimenta na TCA com a chegada de um novo diretor, enquanto Consuelo e Marieta investigam fraudes. Raquel descobre o novo trabalho da filha. Heleninha presta depoimento. Afonso fica animado com transplante. Marco Aurélio acredita estar fora do radar da polícia. Heleninha presta depoimento na delegacia. Celina aparece na delegacia e surpreende delegado.

Resumo de Vale Tudo - Amanhã (13/10)

Mais depoimentos longos de Celina e Heleninha ao delegado Mauro. Heleninha visita Celina na delegacia. Um flashback mostra César Ribeiro entrando no quarto de Odete. Marco Aurélio continua em reuniões familiares e empresariais. Eugênio e Freitas conversam em um bistrô.

*O resumo apresentado tem base em apurações do UOL e do Notícias da TV. A Globo não divulgou o resumo oficial de nenhum capítulo da última semana da novela.

*Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição.

Horário Vale Tudo hoje (13/10)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (13/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.

Após a novela, vai ao ar o Globo Repórter.