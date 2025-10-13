Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’
Clique aqui e escute a matéria
A reta final de Vale Tudo tem gerado críticas também na Globo. O colunista Zean Bravo, da coluna Telinha, do jornal Extra, detonou os depoimentos dos suspeitos pela morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que foram exibidos na última quinta-feira (9).
“Foi difícil de engolir que os principais suspeitos da morte de Odete (Debora Bloch), em Vale Tudo, tenham prestado depoimento na delegacia sem a presença de advogados”, disparou.
LEIA AGORA: Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’
Nos comentários, os internautas concordaram com a crítica. “O capítulo de ontem foi ridículo, cansativo, inacreditável!”, “Mais bizarro é o policial parecer que está em um programa policial, quando ele chama a Maria de Fátima e ela corrige ele aff”, “A novela morreu junto com a Odete, apesar que só a novela que morreu”, “Estão tentando fechar as janelas que abriram, mas tudo porcamente. Agora pra justificar o aparecimento do pai da Sarita, vão descobrir que ele mentiu. Um tanto de coisa sem sentido”, foram alguns comentários.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, na próxima terça-feira (14), a Globo vai resolver o destino de Odete Roitman (Debora Bloch), em uma reunião com executivos da emissora, a autora Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini.