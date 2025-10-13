Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Difícil de engolir’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A reta final de Vale Tudo tem gerado críticas também na Globo. O colunista Zean Bravo, da coluna Telinha, do jornal Extra, detonou os depoimentos dos suspeitos pela morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que foram exibidos na última quinta-feira (9).

“Foi difícil de engolir que os principais suspeitos da morte de Odete (Debora Bloch), em Vale Tudo, tenham prestado depoimento na delegacia sem a presença de advogados”, disparou.

LEIA AGORA: Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’

Nos comentários, os internautas concordaram com a crítica. “O capítulo de ontem foi ridículo, cansativo, inacreditável!”, “Mais bizarro é o policial parecer que está em um programa policial, quando ele chama a Maria de Fátima e ela corrige ele aff”, “A novela morreu junto com a Odete, apesar que só a novela que morreu”, “Estão tentando fechar as janelas que abriram, mas tudo porcamente. Agora pra justificar o aparecimento do pai da Sarita, vão descobrir que ele mentiu. Um tanto de coisa sem sentido”, foram alguns comentários.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, na próxima terça-feira (14), a Globo vai resolver o destino de Odete Roitman (Debora Bloch), em uma reunião com executivos da emissora, a autora Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini.