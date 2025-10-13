Humberto Carrão é escalado para novo trabalho após fim de ‘Vale Tudo’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Humberto Carrão atualmente pode ser visto no remake da novela Vale Tudo, da Globo, na pele do personagem Afonso Roitman, em que forma par romântico com Solange Duprat (Alice Wegmann), e já possui um trabalho à vista após a trama das nove.

Segundo informações do jornal O Globo, o ator está confirmado no elenco de Um Rio de Janeiro, filme roteirizado por Angelo Defanti, cuja estreia é prevista para o ano que vem.

Além de Carrão, os atores Enrique Diaz, Arlindo Lopes, Drica Moraes e Digão Ribeiro também estão no elenco. Vale lembrar que, no ano passado, o artista integrou o elenco de Ainda Estou Aqui, longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Em tempo, Humberto Carrão já encerrou oficialmente seus trabalhos em Vale Tudo. Recentemente, o elenco se reuniu e realizou uma confraternização gigantesca, com samba, pagode e muita animação para comemorar o fim das gravações, cujo último capítulo será transmitido na próxima sexta-feira (17).

