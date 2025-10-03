Vale Tudo: Manuela Dias quebra silêncio sobre Taís Araújo; veja vídeo
Após críticas públicas de Taís Araújo à história de Raquel em "Vale Tudo", a autora do remake, Manuela Dias, se pronunciou pela primeira vez as falas.
"Vale Tudo" segue repercutindo para além da trama.
A novela das nove da Globo chega à sua reta final com alta repercussão, mas acumula algumas polêmicas nos bastidores.
Uma delas está relacionada às falas de Taís Araújo sobre a história de sua personagem, Raquel, a protagonista da trama.
Depois da polêmica, a autora do remake, Manuela Dias, finalmente se pronunciou sobre o assunto.
Manuela Dias responde falar de Taís Araújo
Em entrevista, Taís falou abertamente sobre sua frustração pela personagem não ter tido uma trajetória financeira ascendente, como ocorreu na versão original, exibida em 1988.
Com a história da personagem, a atriz revelou que esperava ver uma narrativa inovadora para personagens negras em novelas, raramente vezes retratadas em posições de riqueza.
As falas repercutiram bastante online, com muito internautas apoiando as colocações da artista e criticando o destino dado a Raquel na narrativa.
Perguntada pelo TV Fama sobre as críticas feitas por Taís Araújo, e se chegou a conversar com ela, Manuela Dias deu uma resposta curta, sem entrar em detalhes. "Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso", disse.