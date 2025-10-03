Vale Tudo horário hoje (03/10): Heleninha desaparece após desmascarar Odete

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O que será da vida de Heleninha em "Vale Tudo"? Abalada após a descoberta da verdade sobre Odete e Leonardo, a artista desaparecerá.

Clique aqui e escute a matéria

A família Roitman se despedaça em "Vale Tudo"!

A verdade sobre o acidente de Leonardo (Guilherme Magon) veio à tona, e agora Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Afonso (Humberto Carrão) romperam com a mãe.

Porém, o tormento não acabou: Heleninha some após deixar um bilhete. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (02/10)

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais.

Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.

Resumo de Vale Tudo - amanhã (04/10)

Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns.

Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Que horas começa Vale Tudo hoje (03/10)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta sexta-feira (03/10) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Estrela da Casa.