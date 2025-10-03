fechar
Debora Bloch se despede da família Roitman em Vale Tudo e comove web

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 16:15
Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, já se encontra em clima de despedida. A atriz postou um compilado de fotos e vídeos do núcleo da família da vilã, além da equipe técnica e diretores.

“Último dia de estúdio K e de casa da Tia Celina! Obrigada, equipe e família Roitman, amo trabalhar com vocês!”, lamentou a atriz, que aparece nos registros com Guilherme Magon, Humberto Carrão, Alexandre Nero, Paolla Oliveira, Fernanda Botelho e Malu Galli.

Nos comentários, os internautas não economizaram em elogios para a atriz e o elenco. “Maravilhosa”, “A Paolla chorando em todas as fotos de reta final”, “Meu bem, já estou sentindo falta, muito boa a novela”, “Um marco na teledramaturgia brasileira”, “Que astral maravilhoso”, foram alguns comentários.

Recentemente, a pesquisa Datafolha apontou que o público não torce pela morte de Odete Roitman, na reta final de Vale Tudo. As pessoas preferem que a malvada amargue a pobreza. Porém, a Globo confirmou o assassinato da personagem na próxima segunda-feira (6).

Debora Bloch com elenco e equipe técnica. Foto: Reprodução/ Instagram
