Qual o horário da novela Vale Tudo hoje (11/09)? Marco Aurélio é alvo da polícia
Marco Aurélio e Odete Roitman seguem sendo o foco em "Vale Tudo"! Confira o que vem aí para os executivos da TCA, resumo e horário da semana.
Marco Aurélio (Alexandre Nero) será investigado por seus crimes financeiros em "Vale Tudo"!
O acontecimento vem em meio à disputa do empresário com Odete Roitman (Deborah Bloch). Saiba tudo!
Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo
Quinta-feira (11/09)
Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados. Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. André sente saudades da família. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio. Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente.
Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo.
Sexta-feira (12/09)
Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento.
Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Que horas começa Vale Tudo hoje (11/09)?
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (11/09) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Futebol.