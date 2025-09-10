Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (10/09)? Odete e Marco Aurélio estão em pé de guerra!
"Vale Tudo" vai ao ar em horário diferenciado nesta terça-feira (09/09)! Confira que horas vai ao ar a conclusão do casamento de Odete e César.
Clique aqui e escute a matéria
Odete (Deborah Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em rota de colisão em "Vale Tudo"!
Os dois empresários da TCA estão começando uma guerra que terá consequências devastadoras. Saiba tudo!
Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo
Quarta-feira (10/09)
Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA.
Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Maria de Fátima se humilha para César.
Quinta-feira (11/09)
César manda Maria de Fátima seguir com sua vida. Ivan e Raquel organizam os preparativos para a inauguração da agência de turismo. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza.
Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados. Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Marco Aurélio pede para Mário Sérgio descobrir se foi Odete quem denunciou a clínica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Horário de Vale Tudo hoje (10/09)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (10/09) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality "Estrela da Casa".