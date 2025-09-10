Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (10/09)? Odete e Marco Aurélio estão em pé de guerra!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Vale Tudo" vai ao ar em horário diferenciado nesta terça-feira (09/09)! Confira que horas vai ao ar a conclusão do casamento de Odete e César.

Clique aqui e escute a matéria

Odete (Deborah Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em rota de colisão em "Vale Tudo"!

Os dois empresários da TCA estão começando uma guerra que terá consequências devastadoras. Saiba tudo!

Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo

Quarta-feira (10/09)

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA.

Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Maria de Fátima se humilha para César.

Quinta-feira (11/09)

César manda Maria de Fátima seguir com sua vida. Ivan e Raquel organizam os preparativos para a inauguração da agência de turismo. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza.

Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados. Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Marco Aurélio pede para Mário Sérgio descobrir se foi Odete quem denunciou a clínica.

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário de Vale Tudo hoje (10/09)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (10/09) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality "Estrela da Casa".