Horário Vale Tudo hoje (06/09): Odete assume namoro com César

Odete e César rumo ao altar! Em "Vale Tudo", a dona da TCA assumirá de vez o relacionamento com o modelo falido; saiba o que vem aí!

Clique aqui e escute a matéria

Família Roitman em choque em "Vale Tudo"!

Odete (Deborah Bloch) assumirá para todos o seu relacionamento com César (Cauã Reymond) e o casamento já tem data para acontecer. Veja resumo e horário do dia!

Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo

Sábado (06/09)



Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete.

Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

Segunda-feira (08/09)



Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar.

Marieta e Poliana decidem namorar. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo.

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Que horas começa Vale Tudo hoje (06/09)?

"Vale Tudo" vai ao ar neste sábado (06/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, será exibido o reality show Estrela da Casa.