Que horas começa Vale Tudo hoje (02/09)? Fátima vira o jogo e chantageia Odete
Maria de Fátima (Bella Campos) dá a volta por cima em "Vale Tudo"! A golpista confronta Odete (Deborah Bloch) sobre Leonardo (Guilherme Magon)
Maria de Fátima vira o jogo em "Vale Tudo"!
Nesta terça-feira (02/09), a malvada chantageia Odete (Deborah Bloch) após descobrir que Leonardo (Guilherme Magon), filho da vilã, está vivo. Confira resumo e horário do dia!
O que vai acontecer na novela Vale Tudo? Veja resumo de hoje (02/09)
Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana.
Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.
Resumo novela Vale Tudo amanhã (03/09)
Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja a festa-surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo.
Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.
Horário Vale Tudo hoje (02/09)
"Vale Tudo" será exibida nesta terça-feira (02/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o reality Estrela da Casa.