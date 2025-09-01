Horário Vale Tudo hoje (01/09): Maria de Fátima descobre grande segredo de Odete!
Reviravolta em "Vale Tudo"! Fátima (Bella Campos) está prestes a dar a volta por cima ao descobrir que o filho de Odete (Deborah Bloch) está vivo.
Grande virada em "Vale Tudo"!
No capítulo desta segunda-feira (01/09), Odete (Deborah Bloch) terá seu grande segredo descoberto por sua nova inimiga Maria de Fátima (Bella Campos). Veja resumo e horário!
O que vai acontecer em Vale Tudo? Veja o que acontece na novela hoje (01/09)
Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento.
Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.
Resumo novela Vale Tudo amanhã (02/09)
Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana.
Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.
Quando termina a novela Vale Tudo?
"Vale Tudo" já tem data para exibir seu último capítulo: 17 de outubro, com reapresentação no dia 18. A novela será substituída por "Três Graças", no dia 20 de outubro.
Que horas começa Vale Tudo hoje (01/09)?
"Vale Tudo" será exibida nesta segunda-feira (01/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o reality Estrela da Casa.